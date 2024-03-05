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دراما المتحدة

رئيس وزراء أرمينيا يعرب عن أسفه تجاه الأوضاع في قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
01:43 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن أسفه تجاه اشتداد الأوضاع في قطاع غزة والتي نتج عنها عشرات الآلاف الضحايا الأبرياء، متابعًا: «شهدنا بأنفسنا هجومات على المدنيين السلميين والبنية التحتية المدنية».  

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية: «نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار»، مشيدًا بجهود مصر لإدخال المساعدات دون عقبات فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وإجلاء الأجانب من القطاع.

وتابع: «ناقشنا حول دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأننا كنا بحاجة إلى مشورة ونصيحة الجانب المصري».

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