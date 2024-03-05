عضو بـ«النواب»: إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمنظومة التقاضي

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي، وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات، مشيرا إلى أن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات، وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن المدينة تستهدف دعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات القضائيةـ للارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

تحسين الأداء الوظيفي

وأشار إلى أن مدينة العدالة تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي والنفسي والمعنوي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأكيد مدى حرص الدولة في توفير جميع سبل الراحة والرفاهية، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحالي من التكنولوجيا والعالم الإفتراضي.

ضمان السرعة في الإنجاز

وأضاف الخبيري أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.

دعم الأداء الحكومي من خلال مبادرة مصر الرقمية

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.