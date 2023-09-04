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الرئيس السيسي يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود تطوير منظومة التقاضي

كتب:

محمد أبو عمرة
04:15 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي خلال الاجتماع

الرئيس السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مدينة العدالة تضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية

ووجّه الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.