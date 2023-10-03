إنجازات 10 سنوات في منظومة العدالة.. تطوير إجراءات التقاضي وإنشاء محاكم جديدة

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، وضعت وزارة العدل خطة لتنفيذ هذه التوجيهات، من خلال محورين رئيسيين:

أولا: تطوير منظومة التقاضي من خلال التالي:

1- رفع كفاءة أبنية المحاكم، وإنشاء مقرات جديدة.

2- التحول الرقمي في إجراءات التقاضي.

3- التدريب والتثقيف وبناء القدرات القانونية والإدارية.

ثانيا: تطوير خدمات الشهر العقاري من خلال:

1- رفع كفاءة وزيادة المقرات.

2- زيادة عدد الموظفين وتدريبهم.

3- التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمحور الأول، المتعلق بتطوير منظومة التقاضي، تم إنجاز مجموعة من المشروعات، أبرزها رفع كفاءة أبنية المحاكم حيث تم رفع كفاءة 344 محكمة من إجمالي 410 محكمة.

2- التحول الرقمي لإجراءات التقاضي

أما بالنسبة للتقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، فإنه تم إطلاق النظام في 2021/10/1، وتداول عدد 86.803 دعوى على المنظومة، تم الفصل في 73.459 دعوى، منها 12.817 دعوى عن بُعد بالكامل.

وفيما يتعلق بنظر تجديد الحبس عن بُعد «التقاضي الجنائي الإلكتروني»، تم إطلاق النظام في 2020/10/18، وهو مطبق بنسبة 100% بمحاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات؛ بإجمالي عدد 1408 قاعة بالمحاكم، مربوطة بأقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وبشأن تحويل الصوت إلى نص مكتوب، تم إطلاق النظام في 2021/4/9، وتم نشره في 23 قاعة خاصة بتجديد الحبس عن بُعد، تقع داخل 13 محكمة ابتدائية، وتحرير 92.622 محضر إلكتروني، دون الاستعانة في تحريرها بسكرتير الجلسة.