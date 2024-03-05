«فودافون» تعتذر لعملائها.. وتدرس تعويض المتضررين

أعلنت شركة فودافون، أنّ بعض المناطق ما زالت تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع، نتيجة تحديث أحد مكونات الشبكة صباح اليوم، مؤكدة أنّها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

مقترح لتعويض العملاء المتضررين

وقدّمت الشركة اعتذراها للعملاء عن أي صعوبات تواجههم، موضحة أنّ الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي، ويُتوقع استعادة الخدمة بشكل كامل خلال ساعات.

وأوضحت ڤودافون أنّها قدّمت مقترحا لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.