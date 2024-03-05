عودة شبكة فودافون مصر.. 4G تعمل الآن

تأكد عملاء شركة فودافون، من عودة شبكة فودافون مصر 4G، بعد حدوث عطل فني مفاجئ خلال الساعات الماضية، مما اضطر عملاء الشركة إلى استخدام الشبكة جيل 3G بدلا من 4G التي تعرضت للعطل.

وامتد العطل الفني المفاجئ الذي تعرضت له شبكة فودافون مصر، ليشمل انقطاع الاتصال بالإنترنت الخاص بشبكة فودافون مصر 4G، بجانب الاتصالات والمكالمات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

عودة شبكة فودافون مصر

وعادت شبكة فودافون مصر 4G، إلى العمل مرة أخرى منذ قليل، وهو ما لاحظه عملاء شركة فودافون مصر، ليعودوا إلى استخدام الـ4G الآن.

عدد عملاء فودافون مصر

وكانت شركة فودافون مصر، قد أعلنت عن عدد عملاء فودافون مصر والبالغ 47 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2023.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها أرباحًا بلغت 10.34 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري للشركة 2023-2024، فيما بلغت إيرادات شركة فودافون مصر 23.7 مليار جنيه خلال النصف الأول بنمو نسبته 28%، وفقًا لنتائج أعمال الشركة.