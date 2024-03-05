متى ينتهي عطل شبكة فودافون؟.. ومدى فاعلية التحويل لـ3G| عاجل

أثار العطل الفني المفاجئ لشبكة فودافون، قلقا واسعا لدى المستخدمين خلال الساعات الماضية، بعد توقفت الاتصالات والإنترنت بشكل مفاجئ، وسط تساؤلات عن سبب العطل، وموعد عودة الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي.

المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، كشف عن أسباب حدوث مثل هذا العطل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مرجحا أن يكون العطل بسبب انقطاع «كابل» يصل بين سنترال وآخر رئيسيان للشركة في منطقة حيوية.

سبب العطل الفني لشبكة فودافون والموعد المتوقع لعودتها للعمل

وأوضح: «فودافون تملك عشرات السنترالات في مصر، وبالتالي انقطاع كابل يصل بين سنترالين في منطقة حيوية يؤدي إلى مثل هذه الأعطال الفنية، وهو ما حدث في عطل فودافون».

هل هناك وسيلة لتشغيل شبكة فودافون بعد العطل الفني؟

وعن انتشار وسيلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتشغيل الشبكة من خلال تحويل تغيير جيل الشبكة من 4G إلى 3G، قال: «عندما يكون الاتصال غير قائم، يقوم الهاتف تلقائيا بتغيير جيل الشبكة من 4G إلى 3G لاختبار الشبكة، لكن هذه التجربة ليست فعالة، بدليل انقطاع خدمات الإنترنت المنزلي للشركة ذاتها، وليس الاتصالات فقط».

وعن الموعد المتوقع لعودة شبكة فودافون للعمل وانتهاء العطل، قال اسكندر: «الشركات تعتمد على مسارات بديلة من خلال عمل سنترال مع سنترال آخر، لذلك فالأمر لن يستغرق وقتا طويلا، والأزمة ستنتهي خلال ساعات».

واختتم خبير تكنولوجيا المعلومات تصريحاته: «كل شركات الاتصالات لديها سيرفرات قوية وحلول سريعة لتشغيل الشبكة، وبالتالي من الصعب جدا أن تستمر مثل تلك الأعطال لفترات طويلة».