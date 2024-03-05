إحباط بيع 8 أطنان زيت مدعم في السوق السوداء بالإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، من ضبط كمية كبيرة من زيت الطعام والدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه شكل لجان رقابية في جميع المراكز والمدن لرصد حالة البيع أولًا بأول في الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات المقدمة للجمهور.

حملة مكبرة في التل الكبير

وتمكنت حملة تموينية في مدينة التل الكبير من ضبط أحد مصانع زيوت الطعام وبه 8 أطنان زيت طعام بدون بيانات، وكميات كبيرة من الكرتون والإستيكرات التي تحمل علامات تجارية مقلدة مملوكة للغير؛ بهدف الغش والتدليس.

كما ضبطت الحملة أحد المخابز البلدية المدعمة لتجميعه كمية تقدر بنصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت حملة تموينية في مدينة القنطرة شرق، أحد المستودعات لتصرفه في كمية تقدر بـ500 أسطوانة بوتاجاز غير منزلي، فيما نجحت حملة في مركز الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بضبط أحد محال السوبر ماركت وبه كميات تقدر بـ60 كيلوجراما من اللحوم واللانشون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.