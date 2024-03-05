كاتب صحفي: زيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر طفرة في العلاقات المشتركة

قال جمال رائف الكاتب الصحفي، إنّ استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يعكس عمق العلاقات التي لها بعد تاريخي، والتي شهدت انطلاقة جديدة بعد عام 2014 .

استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الأرميني باشينيان

وأضاف «رائف» خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى لتنمية علاقاتها الخارجية على مختلف دوائر العلاقات الدولية والإقليمية، وبخلاف هذه الزيارة، ظهر ذلك أيضا خلال الزيارة التاريخية العام الماضي للرئيس السيسي، والتي دتعج أول زيارة لرئيس مصري لدولة أرمينيا، مضيفًا أنها كانت نقطة انطلاقة جديدة دفي العلاقات الثنائية، وكان هناك نوع من أنواع الجوار والتعاون المشترك بين البلدين.

الدولتين ارتكزا على البعد التاريخي وعمق العلاقات

وأشار الكاتب الصحفي، إلى ما شهدناه اليوم من اتفاقيات ثنائية، فالدولتين ارتكزا على البعد التاريخي وعمق العلاقات، حيث انطلق من هذا البعد تنمية العلاقات في الوقت الراهن، لنشهد في المستقبل طفرة على صعيد العلاقات المشتركة اقتصاديا وزراعيا والمجالات البيئية المتكاملة وكذلك التبادل التجاري، على خلاف ما تم توقيعه مسبقًا، فيما يخص التسهيلات الجمركية لتدفق التجارة البينية بين مصر