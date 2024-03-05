محمود مسلم: الذكاء الاصطناعي فرض نفسه على مهنة الصحافة.. ويجب الاستفادة منه

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مواكبة التطور الكبير في الصحافة أمر مهم جدا للاستفادة من التكنولوجيا بما يصب في صالح الجمهور والقراء، لافتا إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستخدم في أشياء كثيرة بالمهنة، ومنها الصوت والصورة وغيرها الكثير، ما يؤكد أنّه فرض نفسه بقوة ويجب التعامل معه بشكل كبير.

وأضاف «مسلم»، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تحديات تواجه الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي»، أنّ صحيفة الوطن بدأت تجربة مهمة تتمثل في تحليل تطور القراء واهتماماتهم من خلال شركة متخصصة لتلبية متطلبات واحتياجات القراء.

وتطرّق رئيس مجلس إدارة «الوطن» إلى تقرير مهم عن مخاطر المهنة، جاءت أهم نقاطه في ضرورة التكيف مع التطور الكبير في مهنة الصحافة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتقديم كل ما يحقق الاستفادة لهم بشكل كبير، وهذه التجربة تقدّمها صحيفة الوطن بشكل احترافي متطور.

أدار الصالون مصطفى مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف.