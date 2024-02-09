وزارة السياحة: تسيير 3 رحلات يوميا من تركيا إلى القاهرة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عقدت اجتماعاً مع محمد حمزة أرسلان مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الاجتماع ناقش إمكانية قيام شركة الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلات إلى مدينة الأقصر ولاسيما في ظل ما يشهده المقصد السياحي المصري من تنامي وزيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليه، بالإضافة إلى العمل على زيادة رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، وإمكانية تسيير رحلات إلى مدينة العلمين في فصل الصيف.

رحلات من تركيا إلى القاهرة

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الاجتماع، استعرض مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، حيث أكد أنه يتم تسيير 3 رحلات طيران يوميا من تركيا إلى القاهرة وجار العمل على زيادتها لتصل إلى 4 رحلات طيران يومياً اعتباراً من شهر أبريل القادم، كما يتم تسيير 9 رحلات طيران أسبوعياً من تركيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى رحلاتها من تركيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وهو ما يؤكد على رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر من مختلف الوجهات التي تقوم الشركة بتسيير رحلات طيران منها.

واستعرضت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لافتة إلى أن أحد محاورها يتمثل في زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

حملات ترويجية مشتركة بين مصر وتركيا

وأكدت شلبي على استعداد الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتعزيز حجم أعمالهم في المقاصد السياحية المصرية بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.

تسهيلات في التأشيرات السياحية

وأوضحت أن الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية حيث يمكن للسائحين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة.

حضر الاجتماع ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشؤون الخارجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المبيعات بشركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة.