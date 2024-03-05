صندوق الاستثمار الخيري: نستهدف خدمة 11 مليونا من ذوي الهمم

قالت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري، إن الهدف من الصندوق خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل دمجهم في المجتمع ومنحهم الاستقلالية وتوفير فرص تعليمية ومعيشية أفضل لهم: «هنقدر نوصل الخدمات لأكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر».

دعم الأطفال في القرى المحرومة

وأضافت أن الصندوق استطاع توصيل خدمات التأهيل لأكثر من 10 آلاف طفل ذوي إعاقة في القرى المحرومة من الخدمة من خلال 67 وحدة في 10 محافظات، وتجهيز أول دار رعاية للمسنات الكفيفات في مصر، وتأهيل أكثر من 56 مدرسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والذهنية.

إنشاء مدارس حقلية في المنيا

وأكدت أنه عمل على إنشاء مدارس حقلية في محافظة المنيا، واستكمال توفير الأطراف الصناعية، وقطع غيار القوقعة، وتجهيز المدارس، لافتة إلى أنه يمكن شراء الوثائق في صندوق عطاء عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، أو بنك القاهرة، لافته إلى انع أنواع الإعاقات التي يدعمها صندوق عطاء هي التوحد والإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية وصعوبات تعلم ومتعددي الإعاقة.

جاء ذلك خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.