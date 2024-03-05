بنك ناصر يدعم المرضى بإعانات نقدية لإجراء العمليات الجراحية.. ما الشروط؟

كشف الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، تفاصيل الإعانات النقدية التي يقدمها البنك للمرضى، موضحا أنّها تُقدم وفقا لبحث اجتماعي يوضح الظروف الاقتصادية التي يمر بها المريض.

تكاليف العمليات الجراحية

وقال الدكتور أحمد عطية لـ«الوطن»، إنّ البنك يساعد في تكاليف العمليات الجراحية، بموجب تقرير طبي مُعتمد من جهة حكومية ويتم تحويل المبلغ إلى المستشفى مباشرة، وفق بحث اجتماعي يُقدمه المريض.

ونوه رئيس قطاع التكافل، بأنّ قيمة الإعانة التي تُقدم للحالة المرضية تكون حسب حالته الصحية، أما بالنسبة للإعانة النقدية الخاصة بإجراء العمليات الجراحية تكون في شكل مساهمة من البنك لمساعدة المريض، بموجب البحث الاجتماعي المقدم.

البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضح الدكتور أحمد عطية، أنّ الإعانات تأتي في إطار تفعيل الشق الاجتماعي للبنك للمساهمة في كل ما يخدم المواطن بصفة خاصة، وخدمة خطط التنمية المستدامة التي تقوم على أساسي الصحة والتعليم بصفة عامة.

وأشار إلى أنّ البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، وزيرة التضامن، وله شقين استثماري واجتماعي، فالشق الاستثماري يتمثل في الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك ومنها شهادة الـ20%.