تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. كم تبلغ الآن؟

سجّلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2024، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات، اليوم، في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، في مصر بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك بنحو جنيهين، إذ انخفض متوسط سعر الكيلو وسجّل نحو 99.39 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وانخفضت أسعار الفراخ البلدي، اليوم في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك بنحو جنيهين، وسجّل متوسط سعر الكيلو نحو 122.54 جنيه.

أسعار البيض اليوم في مصر

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق المحلية لتسجل نحو 158.22 جنيه.

كما شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم استقرارا في الأسواق المحلية وبلغت نحو 160.51 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق المحلية نحو 165.2 جنيه.