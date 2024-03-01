انخفاض أسعار السلع الغذائية.. تراجع 9 جنيهات لكيلو الفراخ البيضاء

شهدت الأسواق اليوم الجمعة، انخفاض أسعار السلع الغذائية، مع توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث انخفاض آخر مرتقب في الأيام المقبلة، وبين أبرز السلع التي حدث بها تراجع الجبن والدواجن واللحوم.

سعر الدواجن في مصر

شهدت سعر الدواجن في مصر، انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، إذ وصلت نسبة الانخفاض لأكثر من 8 جنيهات دفعة واحدة، وسجل سعر الفراخ البيضاء ما قيمته 91 جنيهًا، بعد أنّ وصل لأكثر من 99 جنيهًا للكيلو خلال الأيام القليلة الماضية، بخلاف انخفاض أسعار الفراخ البلدي والساسو والبط أيضًا.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم، ضمن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، إذ سجل سعر كيلو اللحم السوداني نحو 280 جنيهًا، فيما سجلت أسعار اللحوم البلدي نحو 320 بدلًا من 380 جنيهًا في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

انخفاض أسعار المسلى والجبن

وأعلنت بوابة الأسعار المحليةن انخفاض أسعار المسلى الصناعي للكيلو بواقع 4.15 جنيه، إذ سجلت 103 جنيها للكيلو، في حين وصلت نسبة الانخفاض فيه لـ3.84%، بينما انخفض سعر كيلو المسلى البلدي بواقع 6.44 جنيه للكيلو، حيث سجل سعر الكيلو مبلغ الـ296 جنيهًا، بنسبة انخفاض وصلت لـ2.12%، وعن أسعار الجبن الشيدر، فقد انخفض سعر الكيلو منه بواقع 7.76 جنيه، إذ سجل 241 جنيهًا بنسبة انخفاض وصلت لـ 3.12%.

انخفاض سعر الجمبري والبربوني

وانخفضت أسعار الجمبري بكل أنواعه في الأسواق، إذ تراجع سعر الجمبري الوسط 9.17 جنيه للكيلو مسجلًا 244 جنيهًا، في حين انخفض سعر الجمبري الصغير بواقع 9 جنيهات ليسجل 176 جنيهًا للكيلو، أما عن أسماك البربوني، فقد انخفضت هي الأخرى بواقع 1.74 جنيه للكيلو وجاء سعره بـ156 جنيهًا، وبلغت نسبة الانخفاض 1.11%.

انخفاض أسعار الأسمنت في الأسواق

وفي السياق ذاته، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي في الأسواق بواقع 50 جنيهًا ليسجل 2319 جنيهًا، وبلغت نسبة الانخفاض حد الـ 2.11%، فيما تراجعت أسعار القطن المستورد الهندي والسوداني بواقع 405 جنيهات دفعة واحدة، وبلغ سعر القنطار 3585 جنيهًا بنسبة تراجع 10.15%.