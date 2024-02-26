أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم.. انخفاض ملحوظ بسبب «العلف»

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، للمستهلك في مختلف المحافظات، إذ تنخفض أسعارها اليوم تلو الآخر، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعلاف في مصر، وذلك بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، عقب إتمام الصفقة الكبرى، فيما تزف الغرفة التجارية بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن في مصر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان المبارك 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين للمستهلك في المحافظات، بالإضافة إلى أسعار الدواجن اليوم، فضلًا عن أسعار الأعلاف اليوم، وبشرى الغرفة التجارية للمواطنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في المحافظات ما بين 94 حتى 103 جنيهات للكيلو، إذ تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، فيما فقد سعر كيلو الفراخ 21 جنيهًا بمحافظة الفيوم خلال الأيام الماضية إذ سجلت اليوم 94 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا في الأيام الماضية، كما تراجعت 4 جنيهات مقارنة بأسعارها أمس الأحد حيث سجل سعر الكيلو 98 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

وأوضح إمام بركة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن اليوم مستمرة بالتراجع والانخفاض في بورصة الدواجن اليوم، وزف بشرى للمواطنين بزيادة انخفاض أسعار الفراخ البيضاء خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان 2024، مؤكدًا إنّه أيضًا سيجرى ضخ كميات كبيرة من الفراخ بأسعار مخفضة وخارج المنافسة في فروع معارض أهلا رمضان 2024 بمختلف أرجاء المحافظة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وذكر، أنّ أسعار الدواجن اليوم للمستهلك تراوحت بين 110 وحتى 120 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، فيما سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 125 جنيهًا بعدما كان قد وصل لـ140 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأشار إلى أنّ أسعار خامات الأعلاف اليوم في مصر، شهدت انخفاضًا أيضًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بلغت أسعار الذرة اليوم 16 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار النخالة نحو 15 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الكسب المستخلص نحو 33 جنيهًا للكيلو، وأخيرًا فقد بلغ سعر فول الصويا نحو 38 جنيهًا للكيلو.

وذكر إنّه من المتوقع، استمرار انخفاض أسعار الأعلاف في مصر، بعد زيادة المعروض من خامات الأعلاف خصوصًا المستوردة، موضحً إنّ ذلك بفضل الصفقة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية كبرى.