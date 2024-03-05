«رمضان كريم وزيادة».. نصائح صحية واجتماعية على الراديو 9090 في رمضان 2024

تقدم إذاعة الراديو 9090، برنامج «رمضان كريم وزيادة» للدكتور محمد رفعت، في شهر رمضان المبارك، ليقدم رحلة مميزة في العادات الاجتماعية والظواهر الصحية خلال الشهر الكريم.

تفاصيل برنامج «رمضان كريم وزيادة»

يُقدم البرنامج رحلة ممتعة في العادات والتقاليد المصرية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال عرض دراما تمثيلية تُجسد المواقف المختلفة التي تحدث في البيوت المصرية خلال هذا الشهر.

محمد رفعت يعلق على مواقف في الدراما

يُعلق الدكتور محمد رفعت على المواقف التي يجري عرضها في الدراما التمثيلية من منظور حياتي وطبي، ما يُساعد المستمع على فهم هذه المواقف بشكل أفضل، واكتساب معلومات قيمة حول العادات الاجتماعية والظواهر الصحية خلال شهر رمضان.

موعد عرض البرنامج

يبث البرنامج على الراديو 9090 الساعة 2:50 مساء، ويعاد في تمام الساعة 12:30 صباحًا.