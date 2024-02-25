«جريمة منتصف النيل» مسلسل إذاعي لـ أحمد العوضي على «راديو 9090» في رمضان

أعلن المؤلف محمود حمدان عن تعاقده مع الفنان أحمد العوضي على مسلسل جديد يحمل اسم «جريمة منتصف النيل»، والمقرر أن يذاع على راديو 9090 في شهر رمضان.

محمود حمدان يعلن تعاقده مع الفنان العوضي

وقال «حمدان» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «توكلنا على الله المسلسل الإذاعي جريمة منتصف النيل للنجم أحمد العوضي يوميًا في رمضان علي راديو 9090، بإذنك يا رب 2024 بتاعتنا، جريمة منتصف النيل من تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي ومنتج منفذ أمل عبدالحميد، شارك في الكتابة رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل».

أحمد العوضي يشارك في رمضان بمسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي رومانسي أكشن، إذ يقدم بطل العمل أحمد العوضي شخصية جديدة عليه ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، وهدى المفتي، وكارولين عزمي، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.