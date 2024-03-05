«عندما يحكي شهريار».. حكايات جديدة من ألف ليلة وليلة على الراديو 9090

يقدم الراديو 9090، برنامج «عندما يحكي شهريار» لـ رامي الحلواني وإيمان مختار، خلال شهر رمضان.

ويناقش البرنامج مشكلات شهريار مع شهرزاد ضمن حكايات «ألف ليلة وليلة» التراثية بشكل عصري جذاب ومشوق، ويقدم حلولا لها من منظور مختلف.

تفاصيل برنامج «عندما يحكي شهريار»

يتناول البرنامج العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع، مثل العلاقات الزوجية، تربية الأبناء، الضغوطات الحياتية، وغيرها.

موعد عرض برنامج «عندما يحكي شهريار»

يبث البرنامج في تمام الساعة 2:30 عصرًا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، على الراديو 9090.