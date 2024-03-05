سبب تحول جسد الطفل يزن الكفارنة إلى هيكل عظمي.. خطر يهدد أطفال غزة

برزت عظامة وتحول جسده إلى هيكل، ليشبه المومياء وهو حي، وبمجرد انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أصيب الجميع بالصدمة من الحالة التي ظهر عليها جثمان الطفل يزن الكفارنة، الذي ارتقي شهيدا في قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة، وقالت والدته بعد وفاته إن طفلها وصل للشكل الصادم الذي ظهر عليه في الصور التي وثقها المصور الفلسطيني مهند الخطيب، من شدة الجوع، حتى كسرة الخبز كانوا يحصلون عليها بصعوبة، بحسب تصريحاتها لـ«العربية».

الطفل يزن الكفارنة يتحول لهيكل عظمي

عائلة الطفل يزن الكفارنة تحدثت في تصريحات عبر فيديو متداول عن حالة الصغير الذي ارتقى شهيدًا بالأمس، وقالت والدته إن ابنها صاحب الـ10 أعوام، كان يتناول الطعام العادي بعدما قل حصولهم على الدعم من هيئة الغذاء والدواء، ولم تتوقع أن يصل جسده لهذا الحد من سوء التغذية: «مكنتش متوقعة أشوف ابني بالشكل ده، لما مكناش نقدر نجيب الرز والطحين، كنا بنديله محاليل يبقى على قيد الحياة».

10 أيام يحارب الجوع

ظل الطفل يزن الكفارنة في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح الفلسطينية جنوب غزة، يحارب الجوع وتحاول أسرته الحصول على طعام له من هيئة الغذاء والدواء، لكنهم فشلوا، حتى تهورت حالته الصحية، بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف وانعدام العلاج.

وعلق الدكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، على حالة الطفل يزن الكفارنة، قائلًا إن ما حدث لجسد الطفل لم يكن سوء تغذية فقط، لكنه تعرض لجوع شديد بسبب المجاعة المفروضة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما جعل الجسم يفقد كل المقومات الغذائية، وأدى إلى الوفاة «وهذا أمر بديهي»، وهو ما يجعل كثير من الأطفال عرضة لما تعرض له يزن الكفارنة، وفي الوقت ذاته كان وضعه صعبًا، بسبب مرضه الذي تطلب غذاء خاص.