استئصال ورم سرطاني يزن 500 جرام من جسد طفلة فلسطينية بمستشفى في كفر الشيخ

تمكن فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ من استئصال ورم سرطاني أعلى الكلى يزن 500 جرام لطفلة فلسطينية، ضمن الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج إثر إصابتهم جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية الجراحية الدقيقة التي أُجريت لها باستئصال الورم بشكل كامل، دون أي مضاعفات.

استئصال ورم سرطاني من جسد طفلة فلسطينية

وصلت الطفلة چاسمين محمود الأطرش، 5 سنوات، إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، قادمة من قطاع غزة برفقة عائلتها، وفور وصولها، تم تشكيل فريق طبي متخصص من أطباء جراحة الأطفال، برئاسة الدكتور محمد أبو سمرة، مدير المستشفى، والدكتور إسلام النجار، استشاري جراحة الأورام، والدكتور كمال أبو شنب، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور عمرو رزق، والدكتور عمرو إبراهيم، والدكتور صلاح الرفاعي، استشاري التخدير، للإشراف على إجراء العملية الجراحية الدقيقة للطفلة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية حتى الاطمئنان عليها تماماً، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وقال الدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، أنّ العملية الجراحية التي أُجريت للطفلة «چاسمين» واحدة من العديد من العمليات التي يجريها الفريق الطبي في مستشفى العبور للمرضى القادمين من قطاع «غزة»، بهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم ورعايتهم.

محافظ كفر الشيخ يزور الطفلة للاطمئنان على حالتها

ومن جانبه، حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على زيارة الطفلة، وهي إحدى أطفال غزة التي استقبلتهم مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، والبالغ عددهم 13 طفلا، وأسرهم، الذين يتلقون العلاج إثر إصابتهم جراء أحداث «غزة».

وأشاد المحافظ، بجهود الطاقم الطبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، لنجاحه في استئصال ورم سرطاني أعلي الكلى يزن 500 جرام للطفلة «چاسمين»، معرباً عن سعادته بنجاح العملية الجراحية، ووجّه الشكر للفريق الطبي على جهوده وحرصه على إنقاذ حياة الطفلة الفلسطينية.