سالي شاهين: البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية

قالت الإعلامية سالي شاهين، إنّ البنك المركزي يطلق فعالية «الشمول المالي»، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، لمدة 3 أسابيع، في إطار الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.

البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية

وأضافت «شاهين» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنّ البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها.

نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة

وأشارت، إلى أنّ إطلاق المبادرات والمشاريع المُحفزة كانت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بالتوازي مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، لتوفير منتجات مالية تناسب المرأة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وتابعت، أنّه منذ عام 2019 وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، يطلق البنك المركزي فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من يوم 8 مارس حتى نهاية الشهر ذاته، وهذا في إطار حرصه على التوعية المالية للسيدات وتشجيعهم على استخدام الخدمات المالية من خلال تعريفهم بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهم.

فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوم

وأكملت، أنه يُسمح للبنوك خلال الفعالية، بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة، لنشر الوعي المالي لدى المواطنين، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوم، وتأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.