يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024 حيث يتقرر من خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

من المقرر أن تعقد لجنة الساسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني هذا العام يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024، حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الاجتماع الأول

عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الأول 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

موعد الاجتماع الثاني

من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

موعد الاجتماع الثالث

ويعقد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتاريخ 23 مايو 2024.

موعد الاجتماع الرابع

وعن الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن ينعقد بتاريخ 18 يوليو 2024.

موعد الاجتماع الخامس

أما عن موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن يكون يوم 5 سبتمبر 2024.

موعد الاجتماع السادس

من المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

موعد الاجتماع السابع

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

موعد الاجتماع الثامن

ينعقد الاجتماع الأخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024.