ترامب الأوفر حظا.. العالم يترقب «الثلاثاء الكبير» في الانتخابات الأمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في ماساتشوستس، إنّ الانتخابات التمهيدية الأمريكية تشهد إقبالًا ضعيفًا في «الثلاثاء الكبير» إذ إنّ اليوم يوم عملٍ وفُتحت أبواب الاقتراع بالفعل في الصباح الباكر، لكن الولاية وعلى صفحتها الرسمية، قد أعلنت بأنّه للجان الانتخاب الحرية الكاملة للفتح مبكرًا قليلًا.

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاقتراع سيتم على مدار اليوم حتى الساعة 8 مساء هذا اليوم، ومن المتوقع أن يكون الإقبال أكثر في الظهيرة بين ساعات العمل، علمًا بأنّ نتيجة الانتخابات سواء في هذه الولاية أو الولايات الـ15 من المرجح ألا تخرج نتائجها، اليوم، نظرًا لأنّ التصويت يقع في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وأشار إلى أنّ دونالد ترامب أوفر حظًا خاصةً بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا برفض استبعاد اسمه في صناديق الاقتراع، وبعد ذلك رفعت اسمه أيضًا ولايتي مين وإلينوس، وعلى الجانب الآخر هناك حظوظ لاحت بالأفق بعدما فازت منافسته نيكي هيلي في مدينة واشنطن دي سي، والتي كانت مفاجأة للكثيرين.