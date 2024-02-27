سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 27-2-2024 بعد التراجع الكبير في مصر

شهدت أسعار الحديد خلال الأيام الماضية تراجعًا كبيرًا وتحديدًا منذ الإعلان رسميًا عن مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث تراجع طن الحديد بقيمة 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد حسب تصريحات خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاء سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء في مصر، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزارء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 52 ألفًا و511 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 54 ألفًا 261 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الأسمنت اليوم، حيث سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 2347 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وجاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء عالميًا كالآتي:

- سعر الحديد الخام اليوم: 126 دولارًا للطن.

- سعر حديد التسليح: 544 دولارًا للطن.

- سعر سعر البليت: 515 دولارًا للطن.