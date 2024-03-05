«القاهرة الإخبارية»: الأمطار تعيق الناخبين عن الوصول إلى لجان الاقتراع في فرجينيا

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من فرجينيا، إن الأمطار تعيق بعض الناخبين عن الوصول إلى لجان الاقتراع في ولاية فرجينيا، في الثلاثاء الكبير في أمريكا، والتي تحدد من سيكون مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

عدد قليل من الناخبين حتى الآن

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العدد قليل من الناخبين وصلوا حتى الآن، ويجرى التصويت فقط اليوم على المرشحين الرئاسيين، سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وتحوي بطاقة الانتخابات المتسابقين المعروفين للإعلام بالحزب الديمقراطي ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيره من الأسماء غير المعروفة.

وأشار إلى أنه من المعروف أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يلقي منافسة حقيقية في فرجينيا أو أي ولاية أخرى، موضحا أن الأعداد محدودة حتى الآن، ويسعى البعض إلى الذهاب إلى مراكز التصويت قبل التوجه إلى العمل.