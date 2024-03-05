وظائف شاغرة في جامعة بنها.. باق 6 أيام على غلق باب التقديم

6 أيام فقط على إغلاق باب التقديم في الوظائف التخصصية المطلوبة بجامعة بنها، وفقا للإعلان الصادر عن الجامعة، إذ جرى فتح باب التقديم من 26 فبراير الماضي، حتى الاثنين المقبل 11 مارس.

وأعلنت جامعة بنها، حاجتها لعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في العديد من الكليات، إذ يجرى التعيين في تلك الوظائف، وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وظائف جامعة بنها 2024

الوظائف الشاغرة في جامعة بنها، تشمل: «أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، ومدرس مساعد، ومعيد»، وللعمل بكليات الجامعة:«الهندسة، الفنون التطبيقية، العلاج الطبيعي، الهندسة بشبرا، التربية الرياضية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي».

الشروط المطلوبة في وظائف جامعة بنها

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

عدد الوظائف المطلوبة بجامعة بنها

- (2) أستاذ.

- (3) أستاذ مساعد.

- (49) مدرس.

- (8) مدرس مساعد.

- (17) معيد.

المستندات المطلوبة في وظائف جامعة بنها

- أصل شهادة البكالويوس.

- أصل بيان التقديرات.

- أصل شهادة الماجستير والدكتوراه.

- 3 نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- شهادة تحليل مخدرات وقت التقديم للإعلان.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطالة الرقم القومي سارية.

- 6 صور حديثة.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- ملخص للخبراته العلمية والاكاديمية للوظيفة المتقدم إليها.