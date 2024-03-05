تفاصيل وظائف شاغرة في جامعة جنوب الوادي.. اعرف الأوراق المطلوبة
كتب:
أحمد فوزي
02:10 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
جامعة جنوب الوادي- صورة أرشيفية
أتاحت جامعة جنوب الوادي عدة وظائف قيادية شاغرة بها من خلال بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بها، ويستمر التقديم عليها حتى 3 أبريل المقبل.
وظائف قيادية بجامعة جنوب الوادي عبر البوابة الحكومية
وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير التخصصات المطلوبة وشروطها كما جاءت على بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:
فُرص العمل المتاحة
- أمين الجامعة.
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.
- مدير عام الإدارة العامة الحسابات والموازنة.
- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.
المستندات المطلوبة للتقديم
يُطلب من المتقدم على إحدى الوظائف السابقة، أصل و7 نسخ من الأوراق التالية:
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحًا المؤهلات العلمية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات.
- الشهادات والدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والمهارات القيادية والجزاءات إن وجدت.
- بيان الإنجازات والإسهامات واقتراحات المتقدم لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها والمعوقات التي تواجه الجامعة وطرق حلها والرؤية المستقبلية للجامعة.
- شهادة التحول الرقمي.
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
وعلى من يرغب في التقدم لإحدى الوظائف القيادية السابقة، أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية – إدارة عمليات الموارد البشرية جامعة جنوب الوادي.