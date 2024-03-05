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تفاصيل وظائف شاغرة في جامعة جنوب الوادي.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب:

أحمد فوزي
02:10 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
جامعة جنوب الوادي- صورة أرشيفية

جامعة جنوب الوادي- صورة أرشيفية

أتاحت جامعة جنوب الوادي عدة وظائف قيادية شاغرة بها من خلال بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بها، ويستمر التقديم عليها حتى 3 أبريل المقبل.

وظائف قيادية بجامعة جنوب الوادي عبر البوابة الحكومية

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير التخصصات المطلوبة وشروطها كما جاءت على بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

فُرص العمل المتاحة

- أمين الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

- مدير عام الإدارة العامة الحسابات والموازنة.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

المستندات المطلوبة للتقديم

 يُطلب من المتقدم على إحدى الوظائف السابقة، أصل و7 نسخ من الأوراق التالية:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحًا المؤهلات العلمية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات.

- الشهادات والدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والمهارات القيادية والجزاءات إن وجدت.

- بيان الإنجازات والإسهامات واقتراحات المتقدم لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها والمعوقات التي تواجه الجامعة وطرق حلها والرؤية المستقبلية للجامعة.

- شهادة التحول الرقمي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

وعلى من يرغب في التقدم لإحدى الوظائف القيادية السابقة، أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية – إدارة عمليات الموارد البشرية جامعة جنوب الوادي.

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بقلم أحمد فوزي