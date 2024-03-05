التقديم بدأ اليوم.. وظائف شاغرة في قطاع النقل البحري

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة في قطاع النقل البحري، موضحة أن التقديم متاح لمدة شهر، بدءا من اليوم.

وبحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، تتضمن الشروط والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، الآتي:

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

- الإشراف على تصميم استراتيجية التدريب والتنمية للقطاع بطريقة تشاركية وترجمتها إلى أهداف وخطط سنوية، مع تأمين الموارد والدورات المطلوبة للتنفيذ، لا سيما مشروع موازنة التدريب السنوية.

- التوجيه بالاتصال والتنسيق مع مراكز التدريب المختلفة داخليا وخارجيا، لتنفيذ البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات والبحوث والإحصاءات والدراسات المتعلقة بمجالات التدريب المختلفة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على الإشراف والتحفيز، القدرة على وضع البرامج والخطط التنفيذية، القدرة على قيادة فريق عمل، القدرة على إدارة الوقت.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ستة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة

1- بيان الحالة معتمد موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- بيان بمقترح التطوير، وآخر يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات، وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6.

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور.

وتقدم الطلبات باسم رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر قطاع النقل بالإسكندرية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظيفة الشاغرة من هنا.