تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ

نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، 11 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

11 قرار إزالة على أملاك الدولة

وقال المحافظ في بيان: «جرى تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 1829 مترا مربعا بمركز الحامول، خلال اليوم العاشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء».

وأكد أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، لحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي تعد حق أصيل للأجيال القادمة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.