تنفيذ 55 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ حملاتها المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل «فرع رشيد» بنطاق مركز فوه، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك في إطار الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تنفيذ 55 قرار إزالة في كفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 55 قرار إزالة بعدد 65 قفص سمكي بمساحة 3375 متراً بنهر النيل «فرع رشيد» بنطاق مركز فوه، وذلك بمشاركة المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.