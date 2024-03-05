مهرجان مسرح الجنوب يصل قرية الأشراف الشرقية بقنا.. فعاليات متنوعة

يستمر مهرجان مسرح الجنوب في تقديم عروض وفعاليات مسرح الطفل بقرية الأشراف الشرقية بقنا، ويستضيف مركز شباب الدوما عروض المهرجان الخاصة بمسرح الطفل، خلال فعاليات اليوم الأخير للمهرجان في دورته الثامنة.

عروض العرائس في المهرجان

وتفاعل الصغار والكبار مع عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكي والمكتبة المتنقلة التي قدمتها فرق المهرجان، وشارك الأطفال مع عرض مسرح الشارع الذي قدمه الفنان الجزائري مهدي قاصد بعنوان «فرحتنا في قنا»، وتضمن العديد من الألعاب الدرامية الخاصة بالأطفال، وكذلك الألعاب الذهنية التي تستهدف الارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية.

عرض البهلوان من تونس

كما تشهد الفعاليات عروض عرائس الماريونت على أنغام موسيقى عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى عرض «البهلوان» من تونس، ويقدمه الفنان نوار الدويوي والفنانة قمر، وكذلك عروض الأراجوز المصري الذي يقدمه المركز القومي للطفل.