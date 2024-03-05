مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم الفنانة الفنلندية ألما بويستي

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة الفنلندية ألما بويستي في حفل افتتاح الدورة الثامنة، والتي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تقديراً لمشوارها السينمائي الذي يضم عددا من الأفلام المهمة، أحدثها فيلم «الأوراق المتساقطة» للمخرج الفنلندي الشهير آكي كوريسماكي. ‎

من هي ألما بويستي؟

ولدت ألما بويستي عام 1981، ودرست في جامعة هلسنكي للفنون، وبدأت مسيرتها الفنية على خشبة المسرح، ولعبت أدوارًا متنوعة على مدى عقدين تقريبًا، وبالتوازي اتخذت خطوات مهمة في السينما، حيث شاركت في مجموعة من الأفلام القصيرة، مثل «أجنيس ومارينا، واليوم العالمي للحيوان، ولم أعدك بشيء».

وفي عام 2012، قدمت ألما أول أفلامها الروائية الطويلة «فوساري» الذي عُرض في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وبعدها انطلقت لتقدم شخصيات ثرية دراميًا في عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، منها «الرعاية النهارية»، و«عروس المسيح»، و«زهور الشر».

ومن المحطات المهمة في مسيرة ألما بويستي تجسيدها لشخصية الكاتبة والرسامة توفي يانسون عام 2020 في فيلم السيرة الذاتية «توفي»، ولقى الفيلم إشادات نقدية واسعة، ووقع عليه الاختيار ليكون مرشح فنلندا الرسمي لجائزة الأوسكار، كما فازت عنه ألما بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز يوسي، وهي الفاعلية السينمائية الأهم في فنلندا.

حصد عدد من الجوائز

ولفتت ألما بويستي أنظار العالم العام الماضي بعد تجسيدها دور البطولة في فيلم «الأوراق المتساقطة» للمخرج الفنلندي ذائع الصيت آكي كوريسماكي، حيث شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم، كما فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم في العام من الاتحاد الدولي للنقاد «فيبرسي»، وترشحت ألما عن دورها في الفيلم لجوائز جولدن جلوب الأمريكية، حيث نافست على جائزة أفضل ممثلة في فئة الفيلم الموسيقي أو الكوميدي.

‎وعلى مدار مسيرتها الفنية حصدت ألما العديد من الجوائز والترشيحات أبرزها جائزة مؤسسة إيدا ألبيرج لأفضل ممثلة شابة عام 2013، وجائزة مؤسسة ستينا كروك عام 2015، وجائزة التنين لأفضل تمثيل من مهرجان جوتنبرج السينمائي عام 2023. يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابةالسينمائيين والمركز القومي للسينما.