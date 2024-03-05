محافظ قنا يبحث التعاون في مجال الطاقة النظيفة مع النرويج

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم بمكتبه هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقة النظيفة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ودنيا المزغوني المستشار القانوني للشركة.

السفيرة النرويجية

ورحب محافظ قنا بالسفيرة النرويجية، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، خاصه في ظل تحقيق التعاون مع الجانب النرويجى بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة بما يعزز من فرص العمل.

الطاقة النظيفة

وأعربت السفيرة النرويجية، عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال، واعتزاز بلادها الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي في مجال الطاقة النظيفة، مشيدة بالوضع التنموي الذي وصلت له المحافظة، ومشروعات الطاقة المنفذة في مصر بواسطة شركة سكاتك النرويجية.

وأعربت عن رغبة بلادها فى التعاون مع محافظة قنا في مجالات الطاقة النظيفة للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي، وفي نهاية اللقاء قدم محافظ قنا بعض الهدايا التذكارية المعبرة عن التراث القنائي للسفيرة النوريجية والوفد المرافق لها.