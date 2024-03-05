محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البوسنة والهرسك لتعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، أبرزها التطلع لتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك.

الزيارة الأولى لسفير البوسنة والهرسك إلى الإسكندرية

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير في زيارته الأولى لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، خاصة بين الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك.

وأكد الشريف، في بيان اليوم، أنه حريص على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في المجال السياحي.

تعاون ثقافي بين الإسكندرية والبوسنة والهرسك

ومن جانبه؛ قدم سفير البوسنة والهرسك الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه لتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة الإسكندرية ومدن البوسنة والهرسك للتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.