توم حرب: نتنياهو صار عبئا على الولايات المتحدة

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صار عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها وتحديداً الرئيس الأمريكي جو بادين، لأن الكونجرس الأمريكي دوما ما يصوت لصالح إسرائيل بنسبة 99% بل وأعضائه يحترمون الديمقراطية في دولة الاحتلال.

وأضاف «حرب»، في مداخلة له عبر تطبيق «سكايب» من «فلوريدا»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي مُنتخب من الشعب الإسرائيلي وهو ما يقدره الأمريكيون، ولكن موقف الاستياء من «نتنياهو» يتخذه جزء من إدارة بايدن تجاهه وهو قادر على تخطيه، لأنه قال إن الحرب في غزة لن تنتهي قبل 2025.

وتابع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: «الإدارة الأمريكية محبطة داخلياً وتحاول بكل الوسائل عبور المرحلة الراهنة لعدم التأثير على الانتخابات، وهناك ضعف يعتريها في إدارتها للملفات الخارجية سواء في غزة أو أوكرانيا وعدة مناطق أخرى، وحالة الإحباط من أدائها سواء من نتنياهو أو الكونجرس أو خصوم بايدن».