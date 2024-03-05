أستاذ علوم سياسية: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف حرب غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع في غزة هي حرب إبادية يشنها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل على كل ما هو فلسطيني، ولذلك نجد المواطن يعيش أوضاعا كارثية في غاية الصعوبة.

ضرورة اتخاذ موقف حازم

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مدخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المناشدات الدولية، لكنها غير كافية ويجب أن يكون هناك موقفًا حازمًا وحاسمًا من المجتمع الدولي وعلى رأسه دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم كل ما هو يريده الاحتلال من تسليح وأموال ودعم سياسي وقانوني أمام المحاكم الدولية.

أمريكا تفشل مشروع يدعو لوقف إطلاق النار

وتابع الحرازين، أن أمريكا في مجلس الأمن خلال ثلاث مرات على التوالي تفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار، موضحا أن هذا الأمر الذي يضع دولة الولايات الأمريكية على رأس الدول التي يجب عليها أن تعمل بشكل حقيقي وليس مجرد شعارات مثل إدخال المساعدات الإنسانية فقط ولكن يجب حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.