أتيليه القاهرة يحتفل بالكاتبة لطيفة الزيات صاحبة «الباب المفتوح»

أعلنت الكاتبة هالة البدري، أن اتيليه القاهرة في عيده السبعين، اليوم وغدا، بلطيفة الزيات، في ندوتين الأولى جاءت بحثية في تمام السابعة مساءً، شارك بها ثلاثة من كبار النقاد في كلية الآداب- جامعة القاهرة، هم: الدكتورة غراء مهنا الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية، والدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي الحديث - قسم اللغة العربية، والدكتورة هالة كمال أستاذة الأدب الإنجليزي، وأدارت الندوة الكاتبة هالة البدري.

وأوضحت «البدري» عبر «فيسبوك»: في الغد قراءات قصصية لكل من: مجدي نصار، أسامة ريان، حنان عزيز، هاني منسي، محمد عطية، أحمد حلمي، محمد علي إبراهيم، مصطفى سليمان، ايناس مهنا تيسير النجار، باسم طه ومينا سعيد ومن الكتاب العرب د. نداء عادل ود. فريدة بن سليم وعبير العطار.

معلومات عن لطيفة الزيات

يشار إلى أن الدكتورة لطيفة الزيات مولودة في 8 أغسطس 1923 في دمياط، حصلت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) في عام 1946.

حصلت على الدكتوراه في الجامعة نفسها عام 1957، وشغلت العديد من المناصب، منها مديرا لأكاديمية الفنون منذ عام 1972– 1973.

من أعمال لطيفة الزيات، «الشيخوخة»، «بيع وشراء» و«صاحبة البيت»، و«الرجل الذي عرف تهمته» وتحولت روايتها «الباب المفتوح» إلى فيلم من بطولة فاتن حمامة وصالح سليم، وتوفيت في 11 سبتمبر 1996.