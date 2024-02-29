لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها: «بحاول أتغلب على الوجع»

انتهت النجمة لطيفة، بعد فترة غياب طويلة، من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها المتوفاة في يناير الماضي، في محاولة منها للتغلب على آلام الفراق من خلال تواجدها في الاستديو لتسجيل الدعاء تعبيرا عن حبها واشتياقها لها.

دعاء جديد للطيفة إهداء لوالدتها الراحلة

وكتبت لطيفة تدوينة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت خلالها: حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة.

وأردفت النجمة في تدوينتها: «بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعاء لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها».

الدعاء الجديد للنجمة لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.