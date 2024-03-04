«الأرصاد»: أجواء شتوية لطيفة على جميع الأنحاء.. وشبورة صباحية كثيفة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الأجواء الشتوية اللطيفة تسود جميع مدن ومحافظات الجمهورية مع استقرار درجات الحرارة العظمي والصغرى حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

شبورة صباحية حتى الساعة العاشرة

وأضافت الأرصاد في تقرير صادر عنها أنَّ استقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة زاد من تكون الشبورة الصباحية الكثيفة أحيانًا على عدد من الطرق بالمحافظات المختلفة وهي شبورة مستمرة حتى نحو العاشرة صباحًا، وذلك على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية في كل من محافظات: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، المنوفية، السويس، الغربية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، سوهاج».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين على الطرق إلى توخي الحذر خلال فترة الشبورة خاصة في حالة الطرق التي تنخفض فيها الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وتسود أجواء شتوية دافئة خلال ساعات النهار على محافظات شمال الصعيد ومدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط في طقس اليوم، ستكون خفيفة إلى معتدلة، إذ أنَّ ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ونشاط الرياح شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين.