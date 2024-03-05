مدير «جي سي إم» للدراسات: الدول الغربية لا تبحث عن السلام مع روسيا

قال آصف ملحم مدير مركز «جي سي إم» للدراسات، إنّ روسيا تريد أن تعرض رؤيتها للمستقبل، فعقدت المهرجان العالمي للشباب، مشيرا إلى أنّ ما قام به سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو برفض لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إعاقة للجهود الروسية، لأنّهم يعلمون أنّ روسيا في المعركة الثقافية الحضارية، انتصرت عليهم ونجحت في القضية.

الانتخابات الرئاسية الروسية

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج منتصف النهار المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا لن تتخذ أي إجراء ضدهم، لأنّها أمام انتخابات رئاسية في 17 من مارس، فهي تحاول الحفاظ على هدوء البلاد، لافتًا إلى أنّ هذه الخطوة هي إهانة مباشرة للخارجية الروسية.

روسيا تنتصر على الغرب

وتابع بأنّ الدول الغربية لا تبحث عن السلام مع روسيا، مواصلا: «روسيا انتصرت على الغرب في الميدان وسياسيا، وهم أنفسهم من ساقوا الأمور إلى هذا المسار، وروسيا من بداية الحرب قالت إنها مع المفاوضات، والذي دفع النظام الأوكراني للمزيد من التصعيد هو الجانب الغربي، ولكن ماذا بعد؟ أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا ستنهار كدولة، لذلك هم لا يريدون إلا مزيدا من الاستفزاز لروسيا».