عرض «العادلون» يرفع لافتة «كامل العدد» على مسرح الطليعة لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، استكمل العرض المسرحي «العادلون» للمخرج محمد فاضل القباني، تقديم عروضه على مسرح الطليعة بوسط البلد، إذ شهد العرض حضوراً جماهيرياً كبيراً، ورفع العرض في ثانِ لياليه لافتة كامل العدد.

وشهد العرض حضور عدد من النجوم والشخصيات الفنية، من بينهم: محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، ومحمد صلاح آدم، والناقدة الدكتورة ياسمين فراج أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، والإعلامي والروائي محمود الورواري، والكاتب المسرحي عماد مطاوع، والناقد الدكتور رضا عطية.

معلومات عن عرض «العادلون»

العرض المسرحي «العادلون» إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحياً الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني.

العرض ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي لمحمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، ومدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.، وبطولة نخبة من الفنانين.