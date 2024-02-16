اختتم متحف كفر الشيخ فعاليات الدورة التدريبية «فن التعامل مع الجمهور»، وأُقيمت بالتعاون بين المتحف ووحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار «المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا»، التي تم تنفيذها خلال الفترة من الأحد 11 فبراير حتى الخميس 15 فبراير 2024.

ختام فعاليات الدورة التدريبية «فن التعامل مع الجمهور» بمتحف كفر الشيخ

حاضر في الدورة التدريبية أمل عز العرب، مدير عام العلاقات العامة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ.

وأبدى جميع الحاضرين إعجابهم بالمحتوى العلمي المقدم خلال الدورة التدريبية، والأسلوب الرائع في تقديم المعلومات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العاملين بوزارة السياحة والآثار في التعامل مع الزائرين، وتحسين التجربة السياحية للزائرين.

وكانت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، المتمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، وبالتعاون مع قطاع المتاحف المتمثل في متحف كفر الشيخ، أعلنت عن عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «فن التعامل مع الجمهور»، خلال الفترة من الأحد 11 فبراير حتى الخميس 15 فبراير 2024.

شروط الدورة التدريبية

ويشترط للمتقدمين أنّ يكون من العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وأنّ يحضر موافقة جهة العمل التابع لها، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.