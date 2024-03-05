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تعمل إيه لو نسيت الباسورد؟.. ادخل فيسبوك في 3 خطوات سهلة

كتب:

نرمين عزت
06:49 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
فيسبوك

فيسبوك

حالة من الصدمة أصابت جميع مستخدمي فيسبوك، بعد خروج جميع المستخدمين من التطبيق الشهير سواء على الأجهزة المحمولة أو الكمبيوتر، ما جعل كثيرون يتساءلون عن سبب العطل وكيف يدخلون مرة أخرى، ومن بين الأسئلة: تعمل إيه لو نسيت الباسورد؟ لذا نقدم لهم طريقة سهلة لدخول فيسبوك في 3 خطوات.

تعمل إيه لو نسيت الباسورد؟

وللإجابة عن سؤال تعمل إيه لو نسيت الباسورد؟ نقدم طريقة دخول فيسبوك في 3 خطوات سهلة، إذ يقول المهندس أحمد طارق خبير المعلومات لـ«الوطن»، إنه يجب اتباع الخطوات التالية:

  • من نسى باسورد أي حساب أو حساب فيسبوك بشكل خاص يجب عمل استعادة كلمة المرور من خلال اختيارين الأول عن طريق الإيميل والثاني عن طريق الهاتف الموجود به، ولا بد أن يكون حسابهم على فيسبوك مفتوح من نفس الجهاز الذي يعمل به الاستعادة، وتسهل الخطوات على فيسبوك للتعرف على بيانات الشخص الموجودة في شركة ميتا، ويساعد في دخوله بسرعة.
  • في خطوات الاستعادة تأتي رسالة على الإيميل بالرقم السري، وهي خطوة مهمة لمن نسى باسورد ويريد دخول فيسبوك.
  • الطريقة الثالثة لاستعادة باسورد فيسبوك إذا لم تنجح خطوات الاستعادة بالإيميل، التواصل مع الدعم الفني من نفس الموبايل المفتوح عليه فيسبوك، حتى يرسلوا له الرابط الجديد.

كيف تواجه مشكلات تسجيل الدخول؟

وبعد معرفة الإجابة على سؤال الملايين حاليا، تعمل إيه لو نسيت الباسورد؟ من خلال دخول فيسبوك في 3 خطوات، ماذا تفعل إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول، هنا ينصح متخصصي الدعم على موقع «فيسبوك» بتسجيل الخروج من أي جهاز آخر غير الجهاز الأساسي المتصل بالدعم، ثم إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم، من خلال:

  • تسجيل الخروج من فيسبوك على جهاز الكمبيوتر.
  • انقر على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر من فيسبوك.
  • انقر على تسجيل الخروج في أسفل القائمة التي تظهر.
  • بعد ذلك يقوم المستخدم بإعادة تسجيل الدخول لفيسبوك على الهاتف.
  • وإذا لم يصلح ذلك يجب التواصل مع الدعم الفني لفيسبوك من خلال الإيميل.
  • أو يمكن إعادة تعيين كلمة مرور أخرى.

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بقلم نرمين عزت