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بعد استغاثة على «فيسبوك».. القبض على متهمين بسرقة شقة في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:38 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة عبر «فيسبوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة مبالغ مالية ومحتويات شقة في الإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11-1-2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بالقاهرة) اكتشافها سرقة (2 جهاز تليفزيون – مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - متعلقات شخصية) من شقة مملوكة لها بالإسكندرية، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في حينه، (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سيئ النية".. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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