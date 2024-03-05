«الشباب» تبحث استضافة مصر للبطولة الأفريقية للسامبو في يونيو المقبل

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وذلك لبحث استضافة مصر البطولة الأفريقية للسامبو في يونيو المقبل.

استضافة أقوى وأكبر مختلف البطولات المحلية

وأشاد «صبحي» بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي، من أجل المساعدة مع الاتحاد المصري لـ«الكيك بوكسينج» للنهوض برياضة السامبو ودعمها، مؤكدا أن مصر على استعداد تام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تمتلك مصر كل المقومات الخاصة لاستضافة أقوى وأكبر مختلف البطولات المحلية والدولية والقارية، لما لها من بنية تحتية مؤهلة وقوية، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في تنظيم مثل هذه البطولات.

دعم رياضة السامبو

ومن جانبه، أوضح «الصقلي»، أن الاتحاد الدولي للسامبو، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اتفقا على عدد من النقاط والخطوات من أجل النهوض برياضة السومو، وهو ما قام بتحقيقها على أرض الواقع.

وشاركت مصر في البطولة الأفريقية لـ«السامبو» التي أقيمت العام الماضي في المغرب في نسختها السابعة عشر، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بمشاركة 22 دولة، وتمكن المنتخب الوطني من 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية ليحتلوا المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.