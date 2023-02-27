قصة حصول «أسيل» على أول جمهورية في الكيك بوكسنج: طموحي البطولات العالمية

المهارة والتميز لا يعوقهما الزمن، فمن أراد التميز في شيء استطاع أن يُظهر ذاته في أقل وقت ممكن، وبأعلى مهارة، فقد استطاعت أسيل فراج، طفلة بمحافظة المنوفية، تبلغ من العمر عشر سنوات، أن تلعب رياضة الكيك بوكسنج وتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد شهرين فقط من ممارستها تلك الرياضة.

الحصول على بطولة الكيك بوكسنج

وقال إيهاب فراج والد أسيل أن ابنته دخلت لعبة الكيك بوكسنج قبل شهرين فقط قبل البطولة، مشيرًا إلى أنه كان لا يرغب في دخولها إلى عالم الرياضة من أبواب الرياضات القتالية العنيفة، حيث كان معترض على رياضة الكيك بوكسنج: " كنت عايزها تتعلم كاراتية أو جمباز أي رياضة تتماشى معاها كبنت" ولكن أصرت أسيل على هذه اللعبة.

وأضاف فراج في تصريحات خاصة ل «الوطن» أن الأسرة لم تكن ترغب في اشتراكها في البطولات والمنافسة عليها بسبب عدم الخبرة الكافية وقلة التدريب كما ذكر أنها لم تدرب سوى شهرين فقط، ولكن أصرت الكابتن الخاصة بها على إشراكها في البطولة.

تطور الأداء والحصول على البطولة

وتابع أنه تفاجئ بأداء ابنته ورغبتها في الفوز أثناء البطولة وتحقيقها المركز الأول وحصولها على الميدالية الذهبية :" اتفاجئنا كلنا حتى المدربة كانت بتقول أنها شايفه أسيل ممكن تحقق مركز لكن لم تتوقع المركز الأول."

وأشار فراج أن ابنته كانت تتدرب بشكل يومي في مركز الشباب، وكانت تواجه مشاكل في قلة الإمكانيات داخل مركز الشباب لعدم شهرة تلك اللعبة على عكس ألعاب الكاراتية والجمباز وغيرها من الألعاب التي تحظى بشهرة واسعة، مؤكدًا أن المدربة كانت تصنع لهم حيل لمساعدتهم في التدريب بواسطة " المروحة و زجاجات المياه " .

وأكمل فراج أن ابنته كانت تعاني من عامل الوقت حيث أنها كانت تدرب يوميا لمدة ثلاث ساعات إلى جانب المدرسة و الدروس الخصوصية، كما أثنى على زوجته حيث أنها كانت المسؤولة عن تنظيم الوقت ومحاولة تفريغ وقت للتماربن وكانت هي المصاحبة لها في التمارين والبطولات.

واختتم فراج حديثه ل «الوطن» موضحًا أن السبب وراء حب ابنته لرياضة الكيك بوكسنج هو حبها للكابتن رانيا الفيومي، حيث كانت دائمًا هي مصدر التشجيع والدعم لها، وكانت دائمًا مؤمنة بها وبقدراتها.

وقالت أسيل فراج إنها تطمح في الوصول إلى بطولات عالمية، ورفع علم واسم مصر قائلة: "نفسي ألعب بطولات كبيرة والعب باسم مصر مع المنتخب"، مشيرة إلى أنها تريد أن تصبح طبيبة، وأن الرياضة لا تُلهيها أبدًا عن دراستها وتفوقها.