خالد الجندي: لا تكونوا من الذين يعلمون ولا يفعلون في رمضان

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الناس بأن يعلموا الأعمال الصالحة التي تنجيهم في الدنيا والآخرة ويعملوا بها، خاصة في شهر رمضان الفرصة الحقيقية للفوز بالرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.

العلم بالأعمال الصالحة

وأضاف خالد الدندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «أن أكثر ما يهلك الناس هو علمهم بـ الأعمال الصالحة، مستشهداً بحديث لابن القيم (رحمه الله)، قال: هلكت جارية في طاعون، فرآها أبوها في المنام، فقال لها: يا بنيه أخبريني عن الآخرة فقالت: قدمنا على أمر عظيم، وقد كنا نعلم ولا نعمل.. ووالله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة في صحيفة عملي أحب إلى من الدنيا وما فيها».. لقد قالت الجارية كلاماً عظيماً (كنا نعلم ولا نعمل).. ولكن كثيراً منا لم يفهم مرادها».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مستشهداً بحديث ابن القيم عن الجارية: «كنا نعلم أننا إذا قلنا سبحان الله وبحمده مائة مرة تغفر لنا ذنوبنا وإن كانت مثل زبد البحر.. وتمر علينا الأيام والليالي ولا نقولها.. كنا نعلم أن ركعتي الضحي تجزئ عن 360 صدقة.. وتمر علىنا الأيام تلو الأيام ولا نصليها.. وكنا نعلم أن من صام يوماً في سبيل الله تطوعاً، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً.. ولم نصم !!.. وكنا نعلم أن من عاد مريضاً تبعه سبعون ألف ملك يستغفرون له الله.. ولم نفعل ذلك؛ إﻻ نادراً.. وكنا نعلم أن من صلي على جنازة وتبعها حتى تدفن، فإن له قيراطين من الأجر (القيراط كجبل أحد).. ولم نفعل ذلك إﻻ نادراً، وكنا نعلم أن من بني لله مسجداً ، ولو كمفحص قطاة (عش الطائر)، بني الله له بيتاً في الجنة.. ولم نساهم في بناء احد المساجد !!.. وكنا نعلم أن الساعي على الأرملة وأبنائها المساكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكصائم النهار الذي لا يفطر، وكقائم الليل كله ولا ينام.. ولم نساهم في كفالة إحداهن وأبنائها!! .. وكنا نعلم أن من قرأ من القرآن حرفا واحدا، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.. ولم نهتم بقراءة القرآن يومياً !! وكنا نعلم أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأجره أن يرجع الحاج كيوم ولدته أمه (أي بصفحة بيضاء نقية من الذنوب).. ولم نحرص على أداء مناسك الحج ، مع توافر القدرة لدينا على الحج !! . وكنا نعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وأن النبي صلي الله علىه وآله، وصحابته (رضوان الله علىهم)، لم يفرطوا بصلاة القيام طول عمرهم ، ورغم انشغالهم بكسب العيش، وجهادهم في سبيل نشر دين الله.. وفرطنا نحن في ذلك!!. وكنا نعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.. ولم نستعد لها !! وكنا ندفن الموتي ونصلي علىهم.. ولم نستعد لملاقاة الموت.. وكأننا غير معنيين بذلك».