خبير: خلافات في الداخل الإسرائيلي.. وتل أبيب مصدر التظاهر ضد الحكومة

قال يحيى قاعود، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنّه منذ بدء العدوان على غزة، وحكومة اليمين الشعبوي تعتمد على الأحزاب الصهيونية الدينية، لذلك هناك خلافات على المستوى الداخلي داخل إسرائيل، وتل أبيب هي مصدر للتظاهر ضد حكومة الاحتلال، خاصة بعدما طرحت قضية تعديل القانون في إسرائيل.

بن غفير وسموتريش ينادون بقتل الفلسطينيين

وأضاف «قاعود» خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية مارينا المصري، بجولة المراسلين المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي سموتريش، لديهم نداءات محددة، منها قتل الفلسطينيين وترحيلهم ودفعهم حتى يخرجون من أرضهم، والتشديد في القدس والضفة الغربية عليهم.

سياسة بن غفير هي الدم الفلسطيني وتسليح الشارع الإسرائليلي

وأوضح، أنّ أحد أفكار سموترتش وبن غفير هي معاقبة الفلسطينيين، إذا كان هناك أي تظاهر لإعاقة الإسرائيلين، والعقاب الوحيد الذي يجب أن يقوموا به تجاههم هو الاستيطان.

واستكمل، أنّ السياسة الأخرى هي الدم الفلسطيني وتسليح الشارع الإسرائيلي، وأن المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» والشرطة وأغلب الأجهزة في الاحتلال، ترفض ما يقوم به بن غفير، بناءً على المُعطيات التي نُشرت، بأن شهر رمضان قد يكون من الأشهر التي تزداد فيها النقم والقمع على الفلسطينيين، لافتا أن المخابرات الإسرائيلية نادت بضرورة تهدئة الأوضاع في غزة، على عكس ما صرح به وزير الأمن القومي بن غفير.