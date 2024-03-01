باحث فلسطيني: بن غفير يكسب أرضاً جديدة لدى اليمين الإسرائيلي

قال أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي، من حيفا، إنَّ الاعتقالات الإدارية بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ليست بسبب مخالفات جدية على خلفيتها يحول مرتكبها للمعتقل، ما يجعل مسألة الاعتقالات الإدارية محل النقاش وقيد المتابعة.

وأضاف «مخول»، في مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يظهر من الاعتقالات الإسرائيلية أنَّ جزءًا منها أسبابه سياسية، وليس بالضرورة أن تكون لسبب وجيه وفقا للمفهوم الإسرائيلي.

وتابع الكاتب والباحث السياسي: «يعاني الشعب الفلسطيني من أوضاع صعبة للغاية جراء حرب غزة، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، سواء القادمين من غزة أو القدس أو الداخل».

واستطرد: «الحديث بشأن مصادرة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لصلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليس صحيحاً، فهو يملك الصلاحيات والقدرة والقوة والصلاحيات الدستورية أيضاً، بل نراه نوع من صراعه مع الحكومة يستطيع من خلاله كسب أصواتا من اليمين، بمعنى أن ما يحدث في صالحه بالنهاية».